Синоптик Леус назвал ночь на 17 ноября самой холодной с начала осени в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала осени. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в четверг, 17 ноября.

— Столичная зима берет новые рубежи. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени — на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, минимальная температура воздуха опустилась до отметки в минус 5,7 градуса (это на 0,3 градуса ниже, чем было вчера), — рассказал он.

В Московской области с начала наступления холодов температура воздуха впервые составила минус 12 градусов. Так, в Луховицах отмечалось до 12,7 градусов мороза, а Черустях — до 1,8 градусов, написал синоптик в своем Telegram-канале.

До этого «Вечерняя Москва» напомнила, какие меры нужно соблюдать, чтобы избежать травмирования при ходьбе по скользкой поверхности. По словам травматолога-ортопеда и кандидата медицинских наук Константина Тернового, чаще всего при пеших прогулках в период обледенения дорог горожане допускают три грубые ошибки, которые приводят к тяжелым травмам.