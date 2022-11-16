Опасная поверхность: травматолог рассказал, как избежать падений и переломов в гололед

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Приход морозов и снежной погоды всегда сопровождается образованием гололеда на дороге и пешеходных зонах. Порой поскользнуться и упасть можно даже на, казалось бы, чистых тротуарах. Падение длится миг, а травмы, полученные в этот момент, приходится лечить месяцами. «Вечерняя Москва» решила напомнить, какие меры нужно соблюдать, чтобы избежать травмирования при ходьбе по скользкой поверхности.

По словам травматолога-ортопеда и кандидата медицинских наук Константина Тернового, чаще всего при пеших прогулках в период обледенения дорог горожане допускают три грубые ошибки, которые приводят к тяжелым травмам, — не смотрят под ноги, отвлекаясь на телефон, выбирают неправильную обувь и не носят головной убор:

— Во время ходьбы люди отвыкли смотреть под ноги и постоянно отвлекаются на посторонние объекты. Этого достаточно, чтобы не заметить скользкую поверхность и упасть, получив при этом серьезный перелом. Очень опасно во время движения смотреть в телефон, а не на дорогу, по которой перемещаетесь. Уже не лето, и вы даже при падении не сможете выпрямить руки, чтобы избежать травм, потому что держите смартфон.

Что касается обуви для сезона холодов, по словам специалиста, предпочтение лучше отдать той, у которой мощные протекторы:

— Важно, чтобы обувь не скользила. Чтобы сделать подошву более ледостойкой, можно приобрести ледоступы, которые позволят передвигаться даже по скользкой поверхности без риска упасть и получить травмы.

Эксперт обратил внимание, что нет никаких способов «правильного падения». Есть только рекомендации, которые позволят избежать этой участи:

— Выбирайте путь, где меньше всего льда и дорожное полотно усеяно твердыми реагентами. Если же вы уже ступили на скользкую дорожку и предполагаете, что сейчас упадете, согните слегка ноги в коленях, чтобы улучшить амортизирующие свойства нижних конечностей.

Максимум, что вы успеете при падении, — это выбросить руки вперед, чтобы защитить лицо или спину. Даже при самом удачном падении, уточнил спикер, люди получают перелом лучевой кости в типичном месте:

— Самые частые травмы происходят в области шейки бедра, лучевой кости и лодыжки.

Черепно-мозговую травму тоже можно получить, особенно в тех случаях, если у падающего нет головного убора, заключил собеседник «ВМ».