Ефимов: Обороты московских магазинов в период большой распродажи выросли на 35 процентов

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

Во время распродажи 11–13 ноября среднесуточный оборот розничной торговли в столице вырос на 34,8 процента и достиг 22,3 миллиарда рублей. Об этом в четверг, 17 ноября, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Значительнее всего увеличились продажи аудио- и видеотехники — сразу на 75 процентов, до 993 миллионов рублей, — отметил представитель мэрии.

По данным Департамента экономической политики и развития, в указанные даты существенно вырос среднесуточный оборот магазинов косметики и парфюмерии — на 44 процента, до 631 миллиона рублей. Выручка магазинов одежды, в свою очередь, выросла на 38 процентов — до 1,1 миллиарда рублей в сутки, а обуви — на 52 процента, до 285,6 миллиона рублей.

Наибольшее количество покупок москвичи совершили в обувных и косметических магазинах, где среднее число чеков увеличилось на 38 процентов к среднему уровню октября.

До этого Владимир Ефимов рассказал, что производство одежды в столице в январе–сентябре выросло в 3,3 раза по сравнению с тем же периодом 2021 года.

По его словам, объем продукции, поставленной заказчикам, за тот же период увеличился на 57 процентов и составил 36,4 миллиарда рублей.