Посол РФ в КНР сообщил о возможном визите Си Цзиньпина в Россию

Фото: Администрация президента РФ

Председатель КНР Си Цзиньпин может нанести деловой визит в Россию в марте следующего года после сессии китайского парламента, сообщил посол РФ в Китае Игорь Моргулов.

— В порядке очередности в будущем году должен быть организован государственный визит в Россию председателя КНР, который, скорее всего, состоится, как можно предположить, после завершения сессий китайского парламента, традиционно проводимых в начале весны, — заявил Моргулов.

Он также подчеркнул, что контакты лидеров КНР и РФ являются основной движущей силой двусторонних отношений. Особое значение здесь, по словам посла, играют пристальное внимание, уделяемое лидерами проблематике взаимного сотрудничества, и их личные дружеские отношения.

Моргунов заключил, что главы двух стран постоянно контактируют и обмениваются мнениями по разным вопросам, передает ТАСС.

Последняя встреча Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина состоялась на саммите ШОС в Самарканде. Российский лидер тогда заявил, что Москва высоко ценит сбалансированную позицию Пекина касательно ситуации на Украине.