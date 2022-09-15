Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин поблагодарил Си Цзиньпиня за позицию Китая по Украине

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Путин поблагодарил Си Цзиньпиня за позицию Китая по Украине
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в рамках встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что Москва высоко ценит сбалансированную позицию Пекина по ситуации на Украине.

— Высоко оцениваем сбалансированную позицию китайских друзей в связи с украинским кризисом, понимаем ваши вопросы и ваши озабоченности на этот счет и в ходе сегодняшней встречи, конечно, подробно разъясним и нашу позицию по этому вопросу, хотя мы и раньше об этом говорили, — сказал глава государства.

Путин также добавил, что Москва продолжит придерживаться «политики одного Китая». В этом ключе российский лидер осудил провокации Соединенных Штатов в Тайваньском проливе.

Кроме того, президент отметил развитие связей Москвы и Пекина и подчеркнул, что по итогам 2022 года товарооборот между двумя государствами достигнет 200 миллиардов долларов. По словам президента, за первые семь месяцев текущего года показатель вырос на 25 процентов.

Си в свою очередь выразил готовность вывести на траекторию устойчивого развития российско-китайские отношения, передает «Коммерсантъ».

Путин в рамках ШОС также встретился с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Лидер РФ заявил, что двухстороннее сотрудничество государств развивается позитивно.

Товарооборот между странами растет, а 9 августа с космодрома Байконур был запущен спутник дистанционного зондирования Земли «Хайям», построенный по заказу Ирана.

Украина Владимир Путин Си Цзиньпин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нескончаемый замкнутый круг

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

На Кавказе снова неспокойно

Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем открывать медицинский цех

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кажется, она была всегда

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Военные оркестры играют марши

Все мнения
О проекте