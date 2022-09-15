Путин поблагодарил Си Цзиньпиня за позицию Китая по Украине

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в рамках встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что Москва высоко ценит сбалансированную позицию Пекина по ситуации на Украине.

— Высоко оцениваем сбалансированную позицию китайских друзей в связи с украинским кризисом, понимаем ваши вопросы и ваши озабоченности на этот счет и в ходе сегодняшней встречи, конечно, подробно разъясним и нашу позицию по этому вопросу, хотя мы и раньше об этом говорили, — сказал глава государства.

Путин также добавил, что Москва продолжит придерживаться «политики одного Китая». В этом ключе российский лидер осудил провокации Соединенных Штатов в Тайваньском проливе.

Кроме того, президент отметил развитие связей Москвы и Пекина и подчеркнул, что по итогам 2022 года товарооборот между двумя государствами достигнет 200 миллиардов долларов. По словам президента, за первые семь месяцев текущего года показатель вырос на 25 процентов.

Си в свою очередь выразил готовность вывести на траекторию устойчивого развития российско-китайские отношения, передает «Коммерсантъ».

Путин в рамках ШОС также встретился с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Лидер РФ заявил, что двухстороннее сотрудничество государств развивается позитивно.

Товарооборот между странами растет, а 9 августа с космодрома Байконур был запущен спутник дистанционного зондирования Земли «Хайям», построенный по заказу Ирана.