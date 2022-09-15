Путин заявил, что отношения России и Ирана развиваются по всем векторам

Фото: Администрация президента РФ

Отношения России и Ирана развиваются по всем векторам. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в четверг, 15 сентября.

— Отношения между Россией и Ираном развиваются по всем векторам, которые были сложены многие предыдущие годы, — отметил глава государства.

По его словам, двухстороннее сотрудничество государств развивается позитивно. Товарооборот между странами растет, а 9 августа с космодрома Байконур был запущен спутник дистанционного зондирования Земли "Хайям", построенный по заказу Ирана, передает РИА Новости.

Владимир Путин прибыл на саммит ШОС 15 сентября. В этот день у российского лидера запланированы встречи с зарубежными коллегами, среди которых президенты Киргизии Садыр Жапаров, Туркмении Сердар Бердымухамедов, председатель КНР Си Цзиньпин и другие.

Помимо Раиси президент России также встретится с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьером Индии Нарендрой Моди и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.