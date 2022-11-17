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Завод «Москвич» получил сертификаты на выпуск двух новых моделей авто

Георгий Соланович
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Завод «Москвич» получил сертификаты на выпуск двух новых моделей авто
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Росстандарт выдал автомобильному заводу «Москвич» одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на две новые модели кроссоверов — «Москвич 3» и «Москвич 3е». Это следует из базы данных федерального органа.

Согласно документу, «Москвич 3» будет производиться в модификациях с атмосферным и наддувным бензиновыми моторами мощностью 109 и 150 лошадиных сил соответственно. Причем в первом случае авто будет иметь механическую коробку передач, а в модификации с турбомотором могут установить вариатор.

«Москвич 3е», согласно документации, будет оснащаться электромотором мощностью 68 лошадиных сил и тяговой батареей емкостью 187 ампер-часов. Запас хода на одном заряде — 410 километров.

Модели, как уточняется, поставят на конвейер на «Москвиче». В качестве заявителя в ОТТС указан КамАЗ.

20 октября мэр Москвы Сергей Собянин в рамках международного экспортного форума «Сделано в России — 2022» сообщил, что завод «Москвич» планируется запустить в декабре. По словам главы города, для того чтобы столица стала центром электромобилестроения, имеются все необходимые компетенции.

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