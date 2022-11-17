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Ефимов: В Москве откроются 12 новых производств

Евгений Жуков
Город
Ефимов: В Москве откроются 12 новых производств
Фото: Пресс-служба

С начала текущего года столичное правительство выдало разрешение на ввод 12 промышленно-производственных объектов общей площадью более 70 тысяч квадратных метров. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Среди них помещения предприятий машиностроительной, автомобилестроительной и приборостроительной отраслей. На площадках будет создано более 400 новых рабочих мест, — заявил представитель мэрии.

Так, в районе Бирюлево Западное был запущен завод по производству автомобильных комплектующих, площадь территории которого составляет около 36,6 тысячи «квадратов».

Глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал о предоставлении инвесторам участков в аренду для осуществления крупных инвестиционных проектов без проведения торгов.

Он также напомнил, что городские предприятия могут обратиться в Центр поддержки промышленности, где можно получить консультационную помощь по взаимодействию с органами власти или размещению производств.

До этого Ефимов сообщил, что в рамках программы комплексного развития территорий будет реорганизован участок бывшей промзоны «Малино» в Зеленограде. Благодаря этому в городе появится свыше пяти тысяч новых рабочих мест.

Производство Владислав Овчинский Владимир Ефимов Москва
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