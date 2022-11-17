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Собянин: Московский скоростной диаметр уменьшит выбросы от автотранспорта

Лейла Алиева
Город
Собянин: Московский скоростной диаметр уменьшит выбросы от автотранспорта
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Московский скоростной диаметр позволить снизить выбросы от автомобильного транспорта на 20 процентов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 17 ноября.

— Это экологически важный проект. Перепробега будет меньше, в центре машин будет меньше. Процентов на 20 уменьшатся выбросы загрязняющих веществ от автомобильного транспорта, увеличится скорость, — отметил он.

По словам мэра, Северо-Западная хорда, Южная рокада с МСД образуют подобие Четвертого транспортного кольца, но эта магистраль выполняет более значимую функцию за счет того, что позволяет добраться с одного конца города до другого без заезда в центр, пишет РИА Новости.

Заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов рассказал «Вечерней Москве», что Московский городской диаметр должен обеспечить сквозной проезд, минуя центральную часть города, и разгрузить МКАД и вылетные магистрали. По его словам, транспортная мобильность является необходимым условием жизнедеятельности и развития современных городов.

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