Детсад с бассейном построят в районе Нагатино-Садовники

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Южный административный округ, район Нагатино-Садовники Карта всех событий

Москомархитектура согласовала проект трехэтажного детского сада с бассейном, его построят в составе одного из жилых комплексов в столичном районе Нагатино-Садовники, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в четверг, 17 ноября.

— Фасад детского сада с увеличенными зонами остекления для лучшей инсоляции отделают керамическим кирпичом и клинкерной плиткой с яркими фибробетонными плитами с барельефом. Здание общей площадью 4766,18 квадратного метра планируют построить к 2025 году, — отметил Кузнецов.

По его словам, детсад рассчитан на 300 детей. На территории образовательного учреждения оборудуют три физкультурные площадки, 12 площадок для групповых занятий и живой уголок. Рядом расположат парковку на 16 мест, передает официальный сайт мэра Москвы.

16 ноября мэр столицы Сергей Собянин утвердил проект планировки возводимого в рамках реновации жилого квартала в Зюзине. Общая площадь застройки, включая жилье и детский сад на 200 мест, составит 144 тысячи квадратных метров. Участок расположен по адресу Одесская улица, владения 4–6.