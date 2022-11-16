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Собянин утвердил проект планировки возводимого в рамках реновации жилого квартала в Зюзине

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Собянин утвердил проект планировки возводимого в рамках реновации жилого квартала в Зюзине
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Одесская улица, 4 Карта всех событий

Столичные власти утвердили проект планировки территории площадью 6,76 гектара в районе Зюзино. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как уточняется, комплексная застройка по программе реновации ожидается на территории, расположенной недалеко от станции метро «Нахимовский проспект». Сейчас здесь в основном располагаются автосервисы. Проект планировки подразумевает строительство новостроек на этой территории.

Общая площадь застройки составит 144 тысячи квадратных метров, включая жилье (139,4 тысячи квадратных метров) и детский сад на 200 мест. Участок расположен по адресу Одесская улица, владения 4–6, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В понедельник, 14 ноября, глава города сообщил, что инвесторы благодаря расширению программы «1 рубль за квадратный метр в год» могут восстановить здание и разместить в нем гостиницу по льготной ставке. По его словам, после выставления нежилой недвижимости на аукцион победитель заключает с правительством столицы соглашение на 20 лет.

Помимо этого, в городе утвердили проект планировки территории площадью 82,93 гектара в районе Ростокино. Речь идет об участке, расположенном между Северо-Восточной хордой, улицей Вильгельма Пика, проспектом Мира и парком «Яуза».

Строительство Москва Сергей Собянин
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