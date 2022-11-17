Москва выставила на торги 77 машино-мест в двух районах ЮЗАО

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

На городские торги выставили 77 машино-мест, находящихся на многоуровневых наземных паркингах на юго-западе столицы. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщил глава Департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков.

— Автовладельцы могут принять участие в торгах на приобретение 77 машино-мест площадью от 15,2 до 17,3 квадратного метра. Все объекты расположены на многоуровневых наземных парковках в Северном Бутове и Ясеневе, — рассказал руководитель ведомства.

Так, 38 машино-мест предлагается на парковке, расположенной в жилом квартале возле съезда с МКАД на Симферопольское шоссе. Адрес автостоянки Старобитцевская улица, дом 14.

Еще 39 парковочных мест можно приобрести на Голубинской улице, 21а. Машино-места находятся в жилом микрорайоне. Рядом расположены торговые и спортивные центры, школы, поликлиники и другие социальные объекты.

Заявки принимаются до 25 ноября и 2 декабря. Торги состоятся на электронной площадке «Росэлторг» 29 ноября и 7 декабря, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин сообщил, что с начала текущего года на территории Троицкого и Новомосковского административных округов появилось 4840 машино-мест.