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Почти пять тысяч машино-мест появилось в ТиНАО с начала 2022 года

Араз Салехов
Город
Почти пять тысяч машино-мест появилось в ТиНАО с начала 2022 года
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

С начала текущего года на территории Троицкого и Новомосковского административных округов появилось 4840 машино-мест. Об этом в среду, 16 ноября, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

— Вопрос обеспечения формирующихся городских кварталов в ТиНАО парковочными местами актуальный, как и в целом по столице. Поэтому в новых проектах закладывается необходимость строительства паркингов, подземных парковок или гаражей. Они возводятся за счет инвесторов, — отметил он.

По его словам, такая инициатива позволит сформировать качественную и комфортную городскую среду. Одна из самых крупных парковок расположена в деревне Язово — ее площадь составляет более 35,5 тысячи квадратных метров. Она рассчитана на 1210 машин. Помимо этого, в поселении Московский построили гаражный комплекс площадью свыше 34 тысяч квадратных метров на 1075 машин, сообщается на сайте мэра Москвы.

Кроме того, руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков сообщил, что право на размещение плоскостной парковки на Добровольческой улице в Таганском районе выставили на городские торги. Отправить заявку на участие в аукционе можно до 9 декабря, сами торги пройдут 13 декабря на электронной площадке «Росэлторг».

В субботу, 12 ноября, фонд «Транспортные инновации Москвы» объявил о начале приема заявок от стартапов на презентацию инновационных решений в сфере парковочного пространства. Участниками мероприятия могут стать компании с разработками в вышеуказанной сфере.

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