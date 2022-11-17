Захарова прокомментировала слова главы MI5 о числе российских «дипломатов-шпионов» в ЕС

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на слова главы службы контрразведки Британии MI5 Кена Маккаллума о российских «дипломатах-шпионах» в Европе предложила послу Соединенного Королевства в Москве «порассуждать» о количестве британских шпионов.

Маккаллум недавно заявил, что из 600 российских дипломатов, высланных из ЕС в этом году, 400 являлись «шпионами».

— И британская пресса же никогда не спросит Маккаллума, сколько британских шпионов разбросано по миру. Неинтересно? Или знают, что с ними потом сделают? Кстати, интересный вопрос: сколько британских шпионов работало в британском посольстве в России до 2022 года, а сколько сейчас? — написала Захарова в Telegram.

Она также предложила послу Британии в РФ Деборе Броннерт «порассуждать на эту тему так же открыто, как ее старший брат».

11 ноября двух братьев в Швеции обвинили в шпионаже в пользу России. Фигурантами делами являются бывший сотрудник службы госбезопасности и военной разведки Швеции Пейман Киа и его брат Паям Киа.