Андрей Бочкарев: Инвесторы построили девять спортивных сооружений в Москве с начала года

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Москве с начала года построили и ввели в эксплуатацию 18 спортивных объектов, половину из которых возвели инвесторы. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Москва по праву является одним из центров спортивной жизни: здесь регулярно проводятся соревнования самого высокого уровня. Кроме того, и сами москвичи любят заниматься физкультурой. Такое отношение к собственному здоровью и физической форме требует условий, а значит, и строительства спортивных сооружений, — отметил заммэра.

Он напомнил, что среди построенных в этом году спортивных объектов есть сооружения мирового уровня. В качестве примера Андрей Бочкарев привел Центр самбо и Центр бокса в Лужниках. Кроме того в столице строились объекты городского и районного уровня, которые появились поблизости от жилых кварталов.

Глава строительного комплекса обратил внимание, что половину от введенных спортобъектов построили инвесторы. Девелоперы возвели встроенные фитнес-центры в отдельных жилых комплексах, несколько физкультурных комплексов в Новой Москве, а также спорткомплексы при двух крупных университетах, уточнил он.

Заммэра упомянул также спортивный центр и школу тенниса, которые открылись на территории инновационного центра «Сколково».

В общей сложности с 2011 по 2022 год в Москве на средства инвесторов возвели 90 спортивных сооружений общей площадью почти 1,2 миллиона квадратных метров.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко сообщил о результатах последнего социологического исследования, согласно которому лишь 57 процентов жителей столицы имеют поблизости от места жительства фитнес-центры. При этом бассейны недалеко от дома есть только у 39 процентов опрошенных. Спортивные площадки в пешей доступности есть у 67 процентов горожан.

При этом у москвичей есть запрос на наличие спортивных центров в шаговой доступности, констатировал Евгений Михайленко.

Недавно руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил, что инвестор построит в столице первый спортивный объект по программе стимулирования создания мест приложения труда в Басманном районе. После ввода объекта в эксплуатацию туда смогут трудоустроиться 70 человек.