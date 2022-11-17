Эксперты рассказали, какие автомобили сложнее всего перепродать

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На вторичном рынке ощущается избыток предложений о продаже автомобилей. Какие машины с пробегом сложнее всего сбыть, объяснили эксперты.

Так, россияне негативно относятся к оснащенным турбированным двигателем малолитражкам, которые пользуются популярностью у европейцев.

Сложности могут возникнуть и при перепродаже автомобилей с роботизированной трансмиссией. Автомобилистам известно, что после пробега свыше 100 тысяч километров такая коробка передач может вести себя непредсказуемо.

Затруднительно будет продать машину малоизвестного бренда. Это особенно остро ощущается на фоне дефицита запасных частей в стране.

На возможность продажи транспортного средства может оказать влияние и его цвет. Так, слишком яркие и экзотические оттенки зачастую отталкивают покупателей, пишет портал NJcar.

«Вечерняя Москва» выяснила у автоэксперта Михаила Колодочкина, как водителям вести себя во время гололеда. Эксперт отметил, что автовладельцам стоит соблюдать осторожность, контролируя скорость и дистанцию до других машин, а при попадании на скользкий участок важно вовремя среагировать и вернуть контроль над автомобилем.