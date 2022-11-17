Более 700 тысяч «квадратов» ИЖС ввели в Новой Москве с начала года

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Более 700 тысяч квадратных метров объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) ввели в эксплуатацию в Новой Москве за 10 месяцев текущего года. Об этом сообщил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин в четверг, 17 ноября.

— В эти данные не включены показатели ввода за октябрь, которые составят порядка 50 тысяч квадратных метров. На нескольких площадках заканчивается строительство, ведутся отделочные работы, готовятся разрешительные документы для ввода домов, — отметил Жидкин.

По его словам, в Новой Москве наблюдается высокий спрос на ИЖС. Это объясняется улучшением социальной, дорожно-транспортной и инженерной инфраструктур.

Глава департамента подчеркнул, что с 2012 года в новых округах столицы ввели в эксплуатацию около 25 миллионов «квадратов» ИЖС, малоэтажных и многоэтажных домов. 2022 год в этом сегменте стал рекордным, продолжил Жидкин. Так, показатель по вводу жилья в этом году уже превышает прошлогодний.

Он заключил, что доля ИЖС в ТиНАО может в будущем достичь 30 процентов.

До этого сообщалось, что Москва выставит на продажу 10 земельных участков для ИЖС в ТиНАО. Приобрести участки у города можно двумя способами: на открытом аукционе или без проведения торгов.