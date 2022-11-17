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Сомнолог Третьяк расскзал о влиянии мелатонина на организм человека

Ирина Игнатенко
Общество
Сомнолог Третьяк расскзал о влиянии мелатонина на организм человека
Фото: Unsplash

Мелатонин (гормон сна) - это нейромедиатор, который синтезируется в организме человека, воздействует на большое количество систем и крайне важен для их регуляции. О гормоне и его влиянии на здоровье человека рассказал кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт, сомнолог Леонид Третьяк.

Мелатонин, по словам специалиста, выступает в роли мощного антиоксиданта, он взаимодействует как с клетками, так и с ядрами клеток. Он останавливает перекисное окисление липидов, которое приводит к старению и повреждению. Уровень мелатонина влияет на выработку антител. Если мелатонина достаточно - иммунитет повышается.

Кроме того, мелатонин тормозит развитие онкологических заболеваний и оказывает влияние на концентрацию внимания, передает ФАН.

До этого терапевт Тимур Асанов посоветовал ложиться спать до 22:00. Именно с этого часа начинается выработка гормона сна — мелатонина, обеспечивающего нормальное функционирование организма, передает Nation news.

Есть ли способ, который позволит сократить период ночного отдыха без вреда для здоровья и даст возможность восстановиться, выясняла «Вечерняя Москва».

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