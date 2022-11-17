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Почти пять тысяч столичных автобусов и электробусов оборудовали медиаэкранами

Анастасия Колоскова
Город
Почти пять тысяч столичных автобусов и электробусов оборудовали медиаэкранами
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Медиаэкраны появились в салонах почти пяти тысяч автобусов и электробусов Мосгортранса. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы повышаем комфорт поездок на городском транспорте. Сегодня порядка пяти тысяч автобусов и электробусов Мосгортранса оборудованы медиаэкранами Единой платформы информирования пассажиров — за год их число увеличилось на 12 процентов, — рассказал он.

Заммэра пояснил, что экраны позволяют узнать, когда будет нужная остановка, а также другую полезную информацию о работе городского транспорта, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Накануне Максим Ликсутов сообщил, что в столице продлят акцию «Время ранних» вплоть до 31 марта 2023 года. По его словам, благодаря акции многие пассажиры стали ездить вне утреннего часа пик, в настоящее время ей каждый день пользуются более 100 тысяч человек.

Транспорт Максим Ликсутов Москва
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