Москвичам рассказали о продлении акции «Время ранних» до весны 2023 года

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В столице продлят акцию «Время ранних» вплоть до 31 марта 2023 года. Об этом в среду, 16 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— По решению Сергея Собянина мы продлеваем акцию «Время ранних» до 31 марта 2023 года. Благодаря ей многие пассажиры стали ездить вне утреннего часа пик, сейчас акцией каждый день пользуются больше 100 тысяч человек, — отметил он.

По его словам, самая востребованная линия столичного метрополитена — Таганско-Краснопресненская — разгрузилась на 6,7 процента по утрам. Заммэра уточнил, что такой показатель равнозначен запуску двух дополнительных поездов в сторону центра. Так, скидка в 50 процентов по рабочим дням сохранится на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий с открытия метро до 07:15 и с 08:45 до 09:15. Помимо этого, скидка будет действовать на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД), сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В пятницу, 11 ноября, Ликсутов заявил, что за полгода на севере и северо-западе Москвы трамваями воспользовались 10 миллионов человек, что на один миллион больше показателя прошлого года. По его словам, с января этого года на 17 трамвайных маршрутах увеличилось число новых вагонов и сократились интервалы.

В субботу, 12 ноября, был закрыт участок Замоскворецкой линии московского метро между станциями «Автозаводская» и «Орехово» в связи с реконструкцией тоннеля. По этой причине свыше 100 инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) и около 70 сотрудников метро будут дежурить на улицах города.