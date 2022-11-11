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Около 170 сотрудников ЦОМП и метро будут помогать пассажирам после закрытия участка Замоскворецкой линии

Араз Салехов
Город
Около 170 сотрудников ЦОМП и метро будут помогать пассажирам после закрытия участка Замоскворецкой линии
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Россия, Москва, метро Автозаводская Карта всех событий

Свыше 100 инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) и около 70 сотрудников метро будут дежурить на улицах в связи с закрытием участка Замоскворецкой линии метро. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— С 12 ноября на участке между станциями «Автозаводская» и «Орехово» будут дежурить больше 100 инспекторов ЦОМП и около 70 сотрудников метро в день для помощи в информировании. Они помогут пассажирам построить альтернативный маршрут и подскажут дорогу к автобусам КМ, — говорится в сообщении.

Помимо этого, по улицам будут размещены более 350 указателей на время ограничений на Замоскворецкой линии. В общей сложности жителям близлежащих районов были направлены 400 тысяч листовок по почтовым ящикам.

В Telegram-канале «Дептранс Москвы» добавили, что на станциях метро и МЦК около 300 плакатов уже информируют об изменениях в движении.

Участок Замоскворецкой линии московского метро между станциями «Автозаводская» и «Орехово» 12 ноября будет закрыт на полгода в связи с реконструкцией тоннеля. Зачем нужен ремонт и какими маршрутами пользоваться столичным жителям в период закрытия участка — в материале «Вечерней Москвы».

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