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Собянин: Строящиеся участки БКЛ готовы на 90 процентов

Лейла Алиева
Город
Собянин: Строящиеся участки БКЛ готовы на 90 процентов
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Строительная готовность участков Большой кольцевой линии (БКЛ) метро составляет 90 процентов. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В настоящее время продолжается строительство участков от станции «Каховской» до «Нижегородской» и от станции «Электрозаводской» до «Савеловской».

— Они уже на 90 процентов построены, в ближайшее время мы будет осуществлять технические пуски отдельных участков таким образом, чтобы после Нового года, в первом квартале уже запустить пассажирское движение, — отметил он.

По словам мэра, до конца 2023 года специалисты продлят Люблинско-Дмитровскую линию до района Северный. Также идет проработка проекта строительства пятого Московского центрального диаметра, маршрут которого протянется от Пушкина до Домодедова с тоннелем под центром города, передает РИА Новости.

До этого стало известно о готовности основных конструкций пересадки между станциями «Печатники» Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской линий метро. Бочкарев уточнил, что в настоящее время активно идет монтаж инженерных систем и оборудования.

Строительство МЦД Сергей Собянин
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