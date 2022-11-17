«Последний раз мы виделись в октябре»: Роднина поделилась воспоминаниями о Горшкове

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Президент Федерации фигурного катания на коньках России, советский фигурист Александр Горшков был потрясающим человеком, очень печально, что его нет с нами. Об этом в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» заявила известная фигуристка, российский общественный и государственный деятель, депутат Госдумы Ирина Роднина.

Она рассказала, что ее знакомство с Горшковым состоялось в 1965 году.

— Я была знакома с ним с 1965 года. У меня сохранилось много приятных воспоминаний о нем. Но самое главное, что я хотела бы сказать, — он был очень добрый, миролюбивый и потрясающий человек! Только такой человек мог держать в рамках все страсти фигурного катания, — отметила Роднина.

Она также добавила, что последний раз видела Горшкова в октябре этого года:

— Последний раз мы виделись с Александром в октябре... Очень больно и обидно, что такая легендарная личность ушла из жизни. Очень печально осознавать, что его больше нет с нами.

О смерти известного фигуриста и президента Федерации фигурного катания на коньках РФ Горшкова стало известно в четверг, 17 ноября. Ему было 76 лет. Он стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль на Играх в Инсбруке в 1976 году вместе с Людмилой Пахомовой.