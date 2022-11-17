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Глава МИД Греции отказался выходить из самолета в Триполи и улетел обратно

Георгий Соланович
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Глава МИД Греции отказался выходить из самолета в Триполи и улетел обратно
Фото: Unsplash

Глава МИД Греции Никос Дендиас, прибывший с официальным визитом в столицу Ливии Триполи, отказался выходить из самолета и улетел обратно без объяснения причин, заявили в Министерстве иностранных дел Ливии в четверг, 17 ноября.

Министерство уточнило, что визит Дендиаса в страну был одобрен, «несмотря на несбалансированные заявления Афин в отношении суверенитета Ливии». В аэропорту министра иностранных дел Греции встречала глава ливийского МИД Наджла Манкуш.

— Однако произошла неожиданная и вызывающая негодование ситуация: министр отказался покинуть самолет и вернулся туда, откуда прилетел, без объяснения причин, — говорится в сообщении министерства арабской страны.

В МИД Ливии подчеркнули, что порицают подобное поведение, а также пообещали принять соответствующие меры, передает РИА Новости.

Летом в Ливии в свете усугубившегося кризиса, отсутствия перспектив и снижения уровня жизни прошла волна народных восстаний. В июле этого года Вооруженные силы страны решили поддержать требования протестующих и призвали к мирным демонстрациям.

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