Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ливийская армия поддержала требования демонстрантов во время митингов

Араз Салехов
В мире
Ливийская армия поддержала требования демонстрантов во время митингов
Фото: ТАСС / EPA

Вооруженные силы Ливии решили поддержать требования протестующих в стране и призвали к мирным демонстрациям. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщается в заявлении генштаба.

— Ливийские ВС объявляют, что полностью поддерживают волеизъявление народа и требования народного протеста. Требования протестующих легитимны в свете усугубившегося ливийского кризиса, отсутствия перспектив и снижения уровня жизни, — говорится в сообщении.

Помимо этого, авторы заявления призвали население не наносить вреда государственным и частным объектам инфраструктуры, организовывать мирные протесты для выработки дорожной карты выхода из кризиса. Также ливийские военные будут оказывать всяческую поддержку населению до того момента, пока те не найдут путь к выходу из нынешнего периода к стабильному будущему.

Сами беспорядки, как уточняется, начались в пятницу в ряде крупных ливийских городов в связи с ухудшением условий жизни, сообщает РИА Новости.

В начале июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна намеревается провести новую операцию в районах Манбиджа и Телль-Рифата на севере Сирии против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Сил народной самообороны» (СНС). По словам турецкого лидера, какие-либо попытки узаконить организации, которые Анкара признает террористическими, ни к чему не приведут.

Армия Ливия Митинги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Разрыв поколений. Находите время поговорить с детьми

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Александр Лосото
Александр Лосото

Повторение пройденного

Гелани Азиров
Гелани Азиров

Отрасли нужна поддержка

Все мнения
О проекте