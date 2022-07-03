Ливийская армия поддержала требования демонстрантов во время митингов

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Вооруженные силы Ливии решили поддержать требования протестующих в стране и призвали к мирным демонстрациям. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщается в заявлении генштаба.

— Ливийские ВС объявляют, что полностью поддерживают волеизъявление народа и требования народного протеста. Требования протестующих легитимны в свете усугубившегося ливийского кризиса, отсутствия перспектив и снижения уровня жизни, — говорится в сообщении.

Помимо этого, авторы заявления призвали население не наносить вреда государственным и частным объектам инфраструктуры, организовывать мирные протесты для выработки дорожной карты выхода из кризиса. Также ливийские военные будут оказывать всяческую поддержку населению до того момента, пока те не найдут путь к выходу из нынешнего периода к стабильному будущему.

Сами беспорядки, как уточняется, начались в пятницу в ряде крупных ливийских городов в связи с ухудшением условий жизни, сообщает РИА Новости.

В начале июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна намеревается провести новую операцию в районах Манбиджа и Телль-Рифата на севере Сирии против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Сил народной самообороны» (СНС). По словам турецкого лидера, какие-либо попытки узаконить организации, которые Анкара признает террористическими, ни к чему не приведут.