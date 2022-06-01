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Эрдоган объявил о новой антитеррористической операции на севере Сирии

Евгений Белоусов
В мире
Эрдоган объявил о новой антитеррористической операции на севере Сирии
Фото: tccb.gov.tr

Турция намеревается провести новую операцию в районах Манбиджа и Телль-Рифата на севере Сирии против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Сил народной самообороны» (СНС). Об этом в среду, 1 июня, сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

— Мы очищаем Телль-Рифат и Манбидж от террористов. Затем мы будем делать то же самое шаг за шагом в других регионах. Посмотрим, кто поддержит наши законные шаги, — заявил он.

По словам турецкого лидера, какие-либо попытки узаконить организации, которые Анкара признает террористическими, ни к чему не приведут. Так, он упомянул попытки сменить название РПК на СНС или «Демократический союз» (ДС). Эрдоган подчеркнул, что такие шаги являются самообманом, но Турцию обмануть ими не получится, передает ТАСС.

До этого президент Турции заявил, что остался недоволен переговорами с Финляндией и Швецией по поводу их вступления в НАТО. По словам Эрдогана, обе страны ведут себя нечестно и неискренне. Он также обвинил Швецию в защите террористов.

26 мая Эрдоган обсудил вопрос вступления Швеции и Финляндии в НАТО с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он заявил Макрону, что связи Стокгольма и Хельсинки с запрещенной в Турции «Рабочей партией Курдистана» противоречат духу альянса.

Реджеп Тайип Эрдоган Турция Терроризм
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