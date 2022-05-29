Эрдоган остался недоволен переговорами с Финляндией и Швецией о НАТО

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган остался недоволен переговорами с Финляндией и Швецией по поводу их вступления в НАТО. Об этом турецкий лидер заявил в воскресенье, 29 мая.

— К сожалению, встреча делегаций прошла не на том уровне, которого мы ожидали, — отметил он.

По словам Эрдогана, обе страны ведут себя нечестно и неискренне. Он также обвинил Швецию в защите террористов. Президент Турции в очередной раз подчеркнул, что пока он остается на своем посту, Турция будет решительно выступать против присоединения этих государств к альянсу, передает РИА Новости.

26 мая Эрдоган обсудил вопрос вступления Швеции и Финляндии в НАТО с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он заявил Макрону, что связи Стокгольма и Хельсинки с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана противоречат самому духу альянса.

Турецкий президент уже заявлял, что Анкара не будет соглашаться на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Он пояснил, что такая позиция связана с тем, что Швеция и Финляндия отказались удовлетворить запрос страны на экстрадицию подозреваемых в причастности к террористическим организациям.