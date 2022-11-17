Депутат Мосгордумы Артемьев: Парк электробусов Москвы продолжает увеличиваться, несмотря на санкции

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Несмотря на непростую внешнеэкономическую ситуацию, парк электробусов в столице продолжает расти. Об этом сообщил депутат Московской городской думы Олег Артемьев в четверг, 17 ноября.

— Заявленные ранее московскими властями планы по развитию общественного транспорта столицы реализуются. Это подтверждается тем, что до конца года парк электробусов столицы планируется пополнить 33 новыми электробусами. По данным Департамента транспорта Москвы, в настоящий момент специалисты Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода проводят приемку новых машин, — рассказал он.

За четыре года реализации проекта по внедрению электробусов в столице уже на 79 маршрутах задействовали свыше тысячи единиц такого транспорта. В следующем году столичный парк общественного транспорта на электрической тяге станет в 1,5 раза больше, передает агентство городских новостей «Москва».

В салонах почти пяти тысяч автобусов и электробусов Мосгортранса появились медиаэкраны, которые позволяют узнать, когда будет нужная остановка, а также получить другую полезную информацию о работе городского транспорта.