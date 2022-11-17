«У меня родятся две пары двойняшек»: Батрутдинов поделился планами на будущее

Фото: youtube.com / Ляйсан Утяшева

Известный юморист Тимур Батрутдинов в свои 44 года не теряет надежды успеть обзавестись семьей и даже стать многодетным отцом.

— Я верю, что у меня есть время и еще родятся две пары двойняшек»: мальчик, девочка и еще раз мальчик и девочка. Здорово же, если будет и старший брат, и младший, и старшая сестра, и младшая, — сообщил артист.

Он не скрывает, что хочет семью и детей. По словам шоумена, он «регулярно работает в этом направлении».

— Если уж говорю о внуках, значит, у меня далекоидущие планы. Раз сбылось желание, чтобы моя фамилия была в энциклопедии, значит, сила мысли все-таки работает, — отметил Батрутдинов.

При этом мечта юмориста имеет все шансы воплотиться в жизнь, так как в его роду встречались двойняшки.

Артист считает, что очень тщательно подходит к выбору спутница жизни. Он отмечает, что для него важна не только внешность, но и внутренние качества девушки. При этом шоумен не намерен сдаваться. Батрутдинов называет себя джентльменом и не сомневается, что рядом с ним будет настоящая леди, передает «СтарХит».

Несколько лет назад Батрутдинову приписывали роман с Ольгой Бузовой: они ездили вместе на отдых в Таиланд и провоцировали слухи совместными фотографиями. Несмотря на это, официального подтверждения отношений так и не последовало.

Комик рассказал, как складывались его отношения с певицей и телеведущей.