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«Флюидная дружба»: Батрутдинов рассказал об отношениях с Ольгой Бузовой

Анна Михалюк

Общество
«Флюидная дружба»: Батрутдинов рассказал об отношениях с Ольгой Бузовой
Фото: Instagram.com/timurbatrutdinov

Комик Тимур Батрутдинов рассказал о том, как складываются его отношения с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.

— Это такая флюидная дружба. Где все бузовские мужчины? А мы с ней уже 20 лет дружим! — сказал Батрутдинов в новом выпуске на YouTube-канале Ляйсан Утяшевой.

Несколько лет назад паре приписывали роман: они ездили вместе на отдых в Таиланд и провоцировали слухи совместными фотографиями. Несмотря на это, официального подтверждения отношений так и не последовало.

Комик сказал, что ему регулярно задают два вопроса: про женитьбу и ориентацию.

— Мне надо такую, чтобы как ты: взяла Пашку (Павла Волю, шоумена — прим. «ВМ») и пошла, — сказал Батрутдинов. — Современная жизнь создана для холостяка, чтобы ты не был привязан к одной женщине. Есть доставка, есть посудомоечная машинка. Когда я женюсь — это риторический вопрос. Я люблю всех женщин мира. Женщины, я люблю вас!

Ранее Александр Ревва рассказал, в каком возрасте он потерял девственность. Артист признался, что в этом ему помогла медик по имени Татьяна Григорьевна.

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