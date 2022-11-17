Строительство дома на 294 квартиры по реновации завершилось в Гольянове

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Белы Куна, 1 Карта всех событий

Специалисты завершили строительство дома на 294 по программе реновации в столичном районе Гольяново. Об этом сообщил председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко в четверг, 17 ноября.

— Дом общей площадью 28,2 тысячи квадратных метров с подземной автостоянкой возвели для переселения жителей района Гольяново. Инспекторы Комитета государственного строительного надзора города Москвы провели итоговую проверку, которая подтвердила соответствие здания проекту, — рассказал он.

В новостройке расположатся 92 однокомнатные, 157 двухкомнатных и 45 трехкомнатных квартир. Для маломобильных жильцов оборудованы две однокомнатные и три двухкомнатные квартиры. В вестибюле жилой части здания будут находиться комнаты консьержа и колясочная. Первый этаж здания предусмотрен для открытия магазинов и предприятий бытовых услуг.

На территории дома оборудовали детские и спортивные площадки, а также высадили деревья, кустарники, разбили цветники и газоны, передает официальный сайт мэра Москвы.

Еще один дом, возведенный в рамках программы реновации, появился в районе Красносельский. Здание рассчитано на 76 квартир, включая 26 однокомнатных, 23 двухкомнатные, 20 трехкомнатных и 7 четырехкомнатных.