Дом по программе реновации возвели на Русаковской улице

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Русаковская улица, дом 6 Карта всех событий

В столичном районе Красносельский возвели жилой дом в рамках программы реновации. Об этом в среду, 16 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Жилое г-образное здание находится на углу улицы и вписывается в окружающую среднеэтажную застройку. Общая площадь дома составляет около 10 тысяч квадратных метров. Инспекторы Мосгосстройнадзора по итогам комплексной проверки подтвердили соответствие объекта утвержденному проекту и выдали необходимую разрешительную документацию, — рассказал председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко.

Он добавил, что новостройку можно готовить ко вводу в эксплуатацию. Новый дом, как уточняется, рассчитан на 76 квартир — 26 однокомнатных, 23 двухкомнатные, 20 трехкомнатных и семь четырехкомнатных. Он расположен по адресу Русаковская улица, дом 6, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне министр столичного правительства, глава департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что за время реализации программы реновации квартиры в пяти новостройках в ТиНАО получили свыше 3,5 тысячи горожан, из которых почти 2,2 тысячи человек — с начала 2022 года. По его словам, в общей сложности за это время в ТиНАО началось переселение горожан из 41 старого дома.

Также стало известно о планах строительства новостройки в рамках программы реновации в Люблине. Как уточняется, проектом строительства предусмотрено обустройство тамбуров, вестибюлей, колясочных и других помещений.