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Более двух тысяч москвичей получили новое жилье по реновации в ТиНАО в 2022 году

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Более двух тысяч москвичей получили новое жилье по реновации в ТиНАО в 2022 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За время реализации программы реновации квартиры в пяти новостройках в ТиНАО получили свыше 3,5 тысячи горожан, из которых почти 2,2 тысячи человек — с начала 2022 года. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщил министр столичного правительства, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Он уточнил, что жилье в двух первых новостройках в ТиНАО начали предоставлять в рамках программы реновации в 2020 году. Квартиры в поселке Шишкин Лес получили жители 13 старых домов. Всего за это время в ТиНАО началось переселение горожан из 41 старого дома.

Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин уточнил, что, кроме пяти новостроек, которые в настоящее время активно заселяются, в Новой Москве на стадии строительства или проектирования находятся еще восемь домов.

Он добавил, что 25 старых домов полностью расселены, из них 15 уже снесено, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство дома в рамках реализации программы реновации по улице Перовской на востоке столицы.

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