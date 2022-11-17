Почти четыре миллиона штрафов за езду без ремня безопасности выписали в столице с начала года

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Почти четыре миллиона штрафов выписали столичным водителям с начала года за езду без ремня безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в четверг, 17 ноября.

Ведомство отчиталось о статистике распространенных нарушений за прошедшие десять месяцев. Выяснилось, что с помощью фотовидеокамер было зафиксировано более 3,85 миллиона случаев езды без ремня безопасности. Еще 68 тысяч таких нарушений зарегистрировали инспекторы ГИБДД во время патрулирования.

Еще 805 тысяч штрафов получили водители, которые любят поговорить по телефону за рулем.

Ранее статистику нарушений ПДД озвучила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова. По ее словам, в Москве водители в этом году стали чаще нарушать правила дорожного движения.