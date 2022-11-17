Центр коллективного пользования откроют в столичном технополисе

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В декабре в особой экономической зоне «Технополис «Москва» заработает многофункциональный центр коллективного пользования (ЦКП), к оборудованию которого получат доступ резиденты технополиса и сторонние предприятия, готовые создавать продукты на условиях совместного пользования. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

— Центры коллективного пользования — один из наиболее эффективных инструментов укрепления потенциала инновационной промышленности Москвы и внедрения технологий в реальную экономику. В декабре в тестовом режиме такая площадка заработает на территории ОЭЗ Москвы, — рассказал руководитель ведомства.

Он уточнил, что ЦКП расположится на производственной базе Московского государственного образовательного комплекса в «Печатниках».

Центр также будет оказывать услуги в сфере опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ, а также тестирования опытных образцов, передает официальный сайт мэра Москвы.

17 ноября стало известно, что с начала текущего года столичное правительство выдало разрешение на ввод 12 промышленно-производственных объектов общей площадью более 70 тысяч квадратных метров.