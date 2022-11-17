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Темы для решения зимних проблем появились на столичном портале «Наш город»

Анастасия Колоскова
Город
Темы для решения зимних проблем появились на столичном портале «Наш город»
Фото: Unsplash

У жителей столицы появилась возможность сообщить о проблемах, характерных для зимнего времени года, в соответствующих темах на портале «Наш город». Об этом сообщила пресс-служба ГКУ «Новые технологии управления».

— На портале «Наш город» появились традиционные зимние темы. Теперь горожане могут сообщить о проблемах, типичных для холодных месяцев года, — говорится в сообщении.

Так, москвичи смогут пожаловаться на неубранный снег и гололед во дворе и на дорогах, свисающие сосульки, плохо отапливаемые подъезды и другое.

В общей сложности горожанам предложили 20 зимних тем в таких категориях, как «Мой двор», «Моя дорога», «Мой парк», «Общественный транспорт», «Торговля и реклама», «Городская территория» и «Государственные учреждения».

В пресс-службе уточнили, что весенне-летние темы вновь будут доступны на портале «Наш город» после прихода теплого сезона, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого «Вечерняя Москва» напомнила, какие меры нужно соблюдать, чтобы избежать травмирования при ходьбе по скользкой поверхности. Травматолог-ортопед и кандидат медицинских наук Константин Терновой уточнил, что чаще всего при пеших прогулках в период гололеда горожане допускают три грубые ошибки, которые приводят к тяжелым травмам.

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