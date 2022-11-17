«Меня перекрыло»: Бородина рассказала о мести отцу за испорченное детство

Фото: YouTube / Регина Тодоренко

Телеведущая Ксения Бородина во время эфира ток-шоу «Женский клуб» на телеканале ТНТ рассказала о взаимоотношениях со своим отцом.

Родители Бородиной развелись, когда ей был один год, поэтому с отцом будущая звезда виделась не так часто, в основном он приезжал, чтобы привезти деньги или подарки.

Когда телеведущей исполнялось 18 лет, отец пообещал ей, что приедет. Девушка отложила ради этой встречи запланированное празднование с друзьями и ждала его у подъезда до самого вечера, однако отец не приехал, сославшись на то, что был занят. О дочери он вспомнил, когда та стала популярной телеведущей.

— Отец позвонил и спросил: «А почему у тебя фамилия Бородина? Это же не моя фамилия!» Я ответила: «Пап, ты не видел меня пять лет. Это единственный вопрос, который тебя волнует?». Все. Тут меня перекрыло, — поделилась воспоминаниями телеведущая.

По ее словам, отомстила она отцу перед своей свадьбой, когда позвала на торжество 300 человек, но не его.

О напряженных отношениях с мамой рассказала и дочь российской певицы Маши Распутиной Мария Захарова. По ее словам, однажды дошло до того, что именитая певица выгнала дочь из особняка в гостевой домик.