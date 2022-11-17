Акушер пояснила, почему некоторые дети рождаются на свет недоношенными

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Акушер-гинеколог НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова Минздрава России Нана Тетруашвили пояснила, почему некоторые дети рождаются на свет недоношенными.

Она отметила, что существует большое число причин для этого. Это могут быть воспалительные процессы, инфекции у матери, постоянные стрессы во время беременности. Особая группа риска — будущие мамы с неоднократным прерыванием предыдущих беременностей и преждевременными родами в прошлом. У таких женщин риск последующих преждевременных родов возрастает в разы.

Часто преждевременные роды возникают при многоплодной беременности.

Для профилактики преждевременных родов супругам нужно пройти обследование до планирования беременности. Врач назначит необходимые анализы и выяснит, какие проблемы со здоровьем есть у пары. Обследование позволит исключить явные проблемы, а если они есть — провести коррекцию, передает aif.ru.

Президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук Игорь Трунов сообщил, что каждый год в России проводится около 160 тысяч процедур ЭКО. Из этого числа около 18 процентов проводят по выделенным квотам.