Дом на 669 квартир построят в Обручевском районе Москвы по реновации

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, улица Гарибальди, земельный участок 22 Карта всех событий

Дом на 669 квартир по программе реновации построят в Обручевском районе Москвы, проектная документация уже согласована, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в четверг, 17 ноября.

— На юго-западе столицы построят жилой дом, в составе которого будет три разносекционных корпуса. Их объединит подземная одноуровневая автостоянка. В доме будет 105 однокомнатных, 484 двухкомнатные, 80 трехкомнатных квартир, некоторые из них оборудуют для маломобильных жителей, — рассказала председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

По ее словам, в доме также разместят помещения общественного назначения, оборудуют вестибюли с лифтовыми холлами, помещения консьержа и колясочные, установят лифты, а также выполнят полную отделку квартир в соответствии со стандартами программы реновации. Придомовую территорию благоустроят, передает официальный сайт мэра Москвы.

Другой дом в рамках программы реновации уже возвели в районе Красносельский. Здание рассчитано на 76 квартир, включая 26 однокомнатных, 23 двухкомнатные, 20 трехкомнатных и семь четырехкомнатных.