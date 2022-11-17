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Арбитраж обязал Gasum выплатить «Газпром экспорту» более 300 миллионов евро

Анастасия Колоскова
В мире
Арбитраж обязал Gasum выплатить «Газпром экспорту» более 300 миллионов евро
Фото: shutterstock

Шведский арбитражный суд признал указ российского президента о переходе на оплату газа в рублях форс-мажором по контракту и обязал финскую компанию Gasum выплатить «Газпром экспорту» свыше 300 миллионов евро задолженности. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщили в пресс-службе российской компании.

Эта сумма включает оплату поставок газа и проценты за просрочку, говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что решение по итогам арбитражного разбирательства было принято 14 ноября в Стокгольме.

Трибунал также признал мартовский указ президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях форс-мажором по контракту и счел правомерной остановку поставок при отсутствии оплаты покупателем оплаты в рублях, передает ТАСС.

Решение Польши выкупить долю Газпрома в газопроводе Ямал — Европа — это очередной контрконструктивный шаг, обусловленный политикой. Такое заявление сделал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Стокгольм Газпром Арбитраж
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