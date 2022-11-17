Пожар произошел на территории рынка «Садовод» на юго-востоке Москвы

Возгорание произошло на рынке «Садовод» на юго-востоке столицы. На место уже прибыли пожарные расчеты. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу в четверг, 17 ноября.
В ведомстве подтвердили прибытие расчетов, которые проводят разведку.
По информации источника «ВМ», возгорание на рынке произошло в линии торговых павильонов. По предварительным данным, горят два торговых контейнера.
Другой пожар произошел на складе со стройматериалами на Рублевском шоссе 16 ноября. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров.