Пожар произошел на территории рынка «Садовод» на юго-востоке Москвы

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, МКАД, 14-й километр, 2с5 Карта всех событий

Возгорание произошло на рынке «Садовод» на юго-востоке столицы. На место уже прибыли пожарные расчеты. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу в четверг, 17 ноября.

В ведомстве подтвердили прибытие расчетов, которые проводят разведку.

По информации источника «ВМ», возгорание на рынке произошло в линии торговых павильонов. По предварительным данным, горят два торговых контейнера.

Другой пожар произошел на складе со стройматериалами на Рублевском шоссе 16 ноября. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров.