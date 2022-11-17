Собянин заявил о решении создать в Москве федеральный центр беспилотных авиасистем

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Меморандум о сотрудничестве в области поддержки развития отрасли беспилотных летательных аппаратов и авиации подписали мэр Москвы Сергей Собянин, российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров и гендиректор АНО «Платформа национальной технологической инициативы» Дмитрий Песков. Документ подразумевает организацию федерального центра беспилотных авиасистем на базе столичного индустриального парка «Руднево».

— Еще в недалеком прошлом беспилотники были дорогостоящей игрушкой, на которую смотрели очень скептически. Сегодня даже в рамках военных операций очевидно, что это один из ключевых элементов высоких технологий, которые необходимы для победы, — отметил мэр Москвы.

Он также отметил рост востребованности беспилотников в гражданских сферах, таких как высокоточная съемка, транспортировка, контроль за коммунальной сферой и строительством и других.

По словам главы города, создание федерального центра в «Рудневе» даст толчок развитию беспилотного транспорта и авиационных систем.

Сергей Собянин уточнил, что на базе индустриального парка «Руднево» разместятся производители беспилотников и беспилотных систем. Уже в этом году им будет доступно 120 тысяч квадратных метров площадей, а в перспективе эта цифра увеличится до 500 тысяч.

Центр объединит конструкторские бюро, опытное и серийное производство. Вблизи парка появится оборудованная зона свободных полетов, площадь которой превысит 100 гектаров, а ее высота будет достигать 500 метров, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин принял решение привлечь инвесторов для создания четырех новых фармацевтических производств в столице.