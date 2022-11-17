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Выставка «Легенды особого фронта» откроется в Музее Победы

Лейла Алиева
Город
Выставка «Легенды особого фронта» откроется в Музее Победы
Фото: Музей Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Красногорском филиале Музея Победы 22 ноября откроется выставка «Легенды особого фронта», которая расскажет о теории и практике спецпропаганды, главное развитие которой дала Великая Отечественная война. Об этом сообщили в пресс-службе Музея Победы в четверг, 17 ноября.

Гости увидят около 50 раритетов из фондов Красногорского филиала Музея Победы, а также узнают, как велась информационная война в середине ХХ века — во время боев на Халхин-Голе, советско-финской и Великой Отечественной войн.

На выставке также представят биографию создателя службы спецпропаганды Главного политического управления Красной Армии Михаила Бурцева, под руководством которого во время конфликта у реки Халхин-Гол были придуманы первые пропагандистские листовки.

Выставка приурочена к 115-летию со дня рождения Михаила Бурцева и 120-летию со дня рождения Михаила Кудрявцева.

Также Музей Победы подготовил онлайн-программу, приуроченную к 80-летию операции «Уран» и Дню ракетных войск и артиллерии, она станет доступна интернет-пользователям 19 ноября.

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