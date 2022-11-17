Экономист Ведута рассказала, что подорожает в следующем году

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

О том, что подорожает в следующем году, рассказала заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ, экономист Елена Ведута.

Она отметила, что подорожание затронет многие группы товаров. В первую очередь вырастут цены на товары первой необходимости.

Также вырастут цены на бытовую технику.

— Повысится спрос на бытовую технику, но уже не так сильно. Подорожает как примитивная бытовая техника вроде всяких блендеров, так и стиральные машины, — отметила она в комментарии Общественной службе новостей.

Эксперт добавила, что вырастет спрос на автомобили.

Новый год наступит уже через два месяца, и сезонное повышение цен на продукты не за горами. Экономист Александр Цапликов рассказал, что стоит прикупить уже сейчас, чтобы сэкономить.