Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Экономист Ведута рассказала, что подорожает в следующем году

Ирина Игнатенко
Общество
Экономист Ведута рассказала, что подорожает в следующем году
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

О том, что подорожает в следующем году, рассказала заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ, экономист Елена Ведута.

Она отметила, что подорожание затронет многие группы товаров. В первую очередь вырастут цены на товары первой необходимости.

Также вырастут цены на бытовую технику.

— Повысится спрос на бытовую технику, но уже не так сильно. Подорожает как примитивная бытовая техника вроде всяких блендеров, так и стиральные машины, — отметила она в комментарии Общественной службе новостей.

Эксперт добавила, что вырастет спрос на автомобили.

Новый год наступит уже через два месяца, и сезонное повышение цен на продукты не за горами. Экономист Александр Цапликов рассказал, что стоит прикупить уже сейчас, чтобы сэкономить.

Цены Бытовая техника Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Ну очень худой мир Владимира Зеленского

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Шкафы трещат уже по швам

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Я вернусь»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Красота по-американски

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Все мнения
О проекте