Новый год мчится, пора закупиться: запасаемся заранее продуктами к праздникам

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Новый год наступит уже через два месяца, и сезонное повышение цен на продукты не за горами. Экономист Александр Цапликов рассказал, что стоит прикупить уже сейчас, чтобы сэкономить.

— В этом году из-за санкций и глобальной перестройки рынка многие новогодние товары подорожают. Больше всего это коснется алкоголя, который и так ежегодно в канун праздника поднимался в цене примерно на 30–40 процентов. Нехватки, скорее всего, избежать удастся, но лучше заранее штурмовать оптовые магазины и гипермаркеты.

Что касается так называемого индекса оливье, напомню, это подсчет стоимости ингредиентов для традиционного новогоднего салата, с помощью которого можно вычислять приблизительную годовую инфляцию. Судя по всему, в 2022-м он будет равен 20 процентам, а сама инфляция — порядка 10–12 процентам, поэтому многие продукты лучше приобрести заблаговременно — сроки хранения это позволяют.

То, что хранится меньше всего, конечно, по сравнению с прошлым годом будет стоить дороже — в первую очередь овощи, сезон которых уже прошел. Настоятельно рекомендую покупать продукты в интернете уже сейчас, потому что цены там практически всегда дешевле, чем в магазинах. Более того, выбор производителей всегда шире, и на большие партии продавцы дают очень хорошие скидки.

Всем шампанского!

Сейчас самое подходящее время закупить шампанское и другие спиртные напитки. Запасы импортных напитков стремительно заканчиваются, поэтому к последней неделе декабря их просто может не быть. За неделю до праздника ретейлеры любят повышать цены в разы. В том числе и на российский алкоголь. Сейчас бутылка шампанского 0,7 «Золотая балка» стоит 799 рублей, а к концу декабря она будет стоить 1200 рублей. Тоже самое с «Мартини» — бутылка 0,7 сейчас обойдется в 899 рублей, а в канун Нового года — уже в 1499 рублей.

Икра красная, российская

Красная икра — один из самых ходовых продуктов перед Новым годом, цены на который растут перед праздником как на дрожжах. Берите, пока стоимость не стала заоблачной. Сейчас банка красной икры стоит 532 рубля за 95 г, но к концу декабря ее цена может взлететь до 750 рублей. Хранить красную икру лучше всего в холодильнике или морозилке, срок годности продукта — 365 дней.

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Заправим салаты

Майонез и соусы одними из первых исчезают с полок в преддверии праздника, поэтому лучше купить их заранее и хранить в холодильнике. Некоторые магазины сейчас при покупке трех соусов определенной марки предлагают дополнительную скидку до 20 процентов. Самый простой майонез (упаковка 750 граммов) сейчас стоит от 105 рублей, а к Новому году цена уже будет начинаться от 155 рублей. Тоже самое с соусами — 250 граммов соуса барбекю сейчас стоит 99 рублей, а к праздникам уже станет 149 рублей. Хранятся такие продукты 90 суток.

Для вкуса и аромата

Для салатов и горячих блюд специи не будут лишними, более того, многие иностранные производители ушли, поэтому цены на них в любом случае будут расти. Сейчас стоимость пакетика 100 граммов специй для приготовления курицы стоит 69 рублей, а в последнюю неделю перед новым годом этот товар уже будет стоить в районе 100 рублей.

Дорогая наша картошка

В качестве традиционного гарнира многие используют картофель — жареный, вареный, запеченный... Однако ушлые продавцы на рынках быстро меняют ценники, когда дело приближается к празднику, да и товар остается далеко не самый хороший. Сейчас килограмм картофеля можно приобрести за 35 рублей, но позже он уже может стоит порядка 70 рублей. Хранить надо в темном помещении при комнатной температуре.

Колбаска на закуску

Сыровяленая, сырокопченая колбаса, то, что надо брать сейчас без сомнений: продукт хранится два месяца. Колбаса весом 400 граммов сейчас обойдется в 399 рублей, а к концу декабря уже в 599 рублей. Важно хранить продукт в оберточной бумаге и только в холодильнике — так он сохранит свой внешний вид и вкус.

Масло масляное

Растительное масло очень ходовой ингредиент при приготовления новогодних блюд, плюс заправка салатов. Лучше купить сразу несколько бутылок, чтобы не бежать в спешке во время подготовки к празднику. Сейчас литр масла стоит 119 рублей, а через полтора месяца она может вырасти до 150 рублей.

И пармезан, и гауда

Сейчас уже можно приобрести сыр, особенно твердые сорта. Очень важно хранить его только в морозильной камере, тогда к празднику он точно не испортится, а холод никак не отразится на его качестве. Цена простого сливочного сыра за 250 граммов — 199 рублей, а через полтора месяца она уже поднимется до 250 рублей. Пармезан также вырастет в цене: с 400 рублей за 250 граммов до 550.

Стойкий горошек

Один из самых долгоиграющих атрибутов новогоднего стола, которым можно запастись заранее и очень выгодно, — рыбные и овощные (зеленый горошек, кукуруза, фасоль) консервы. Сейчас многие магазины выставляют их как акционный товар, притом что сроки хранения у них достигают 2–3 лет. Так, банка сардин 240 г сейчас стоит 128 рублей, а к праздникам уже будет стоить 149 рублей.

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Рыба да мясо

За четыре недели до праздника можно приобрести недорого еще несколько видов продуктов. Главное: соблюдать условия их хранения. Например, если вы планируете готовить мясные блюда, то за месяц можно приобрести говяжью вырезку, которая обойдется сейчас в 1300 рублей за килограмм. Перед Новом годом продукт может подорожать до 2000 рублей. Важно хранить ее в морозилке. Курица увеличится в цене в пределах 5–7 процентов. За месяц можно купить и замороженную рыбу — килограмм филе горбуши сейчас стоит 700 рублей, а перед праздником филе уже будет стоит 1000 рублей. Это касается и других видов рыбы — трески, минтая, тунца.

Чем бы похрустеть

Закуски в виде чипсов и сухариков можно смело покупать сейчас. Более того, часть из них может пригодиться вам в качестве ингредиентов к салату. Сейчас пачка чипсов 225 граммов стоит от 180 рублей, а уже к Новому году цена может вырасти до 250 рублей. Хранить можно при комнатной температуре в шкафу.

Сладостей побольше

Сейчас многие магазины дают скидки на весовые конфеты, а во время новогоднего ажиотажа такой щедрости ожидать не стоит. Выгоднее покупать конфеты и другие сладости в гипермаркетах или оптовых складах. А хранить их стоит при комнатной температуре, но ни в коем случае не в холодильнике или рядом с батареей. Килограмм конфет «Кара-Кум» («Красный Октябрь») сейчас стоит 529 рублей, к Новому году он будет стоить уже 800 рублей.

Не компотом единым

Самое время прикупить соки и минеральную воду, которые всегда нужны на праздничном столе. Цены на них растут почти каждую неделю, к Новому году они достигнут верхней планки. Сейчас бутылка 1,5 литра минеральной воды стоит от 50 рублей, будет уже 75–80. Соки также подорожают со стартовой цены в 85 рублей до 120.

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Пользуемся скидкой

Приблизительно к концу ноября некоторые магазины начинают устраивать небольшие распродажи, где можно купить по старой цене почти все необходимые ингредиенты для салатов и блюд. Товары, которые чаще всего попадают под большие скидки (до 50%), — консервы, соусы.

Все дело в том, что перед Новым годом спрос на них будет высок, поэтому новые партии товара придут по новой цене. Проводят их крупные ретейлеры, поэтому акции лучше выслеживать именно в таких магазинах. Неплохие овощи со скидкой можно купить на оптовых базах, но это касается только лука, картофеля и чеснока. Сейчас они стоят там на 35 процентов дешевле, чем перед праздником.