Порошенко: Будущее Украины зависит от «мудрости американского народа»

Фото: shutterstock

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили бывшему президенту Украины Петру Порошенко, представившись экс-послом США в России Майклом Макфолом. Запись разговора они опубликовали в четверг, 17 ноября.

В ходе беседы экс-лидер Украины заявил, что будущее его страны значительно больше зависит от мудрости жителей Соединенных Штатов, чем от самих украинцев.

— Но такая ситуация меня тоже не очень беспокоит, потому что, исходя из моего личного опыта, у нас определенно есть поддержка со стороны обеих партий в США, — признался Порошенко.

Кроме того, политик подчеркнул, что не ставил перед собой цели исполнить Минские соглашения. По его словам, эти договоренности ему были необходимы для того, чтобы выиграть время.

— Мне нужны были эти Минские соглашения, чтобы получить как минимум четыре с половиной года, чтобы сформировать украинские вооруженные силы, строить украинскую экономику и обучать украинских военных вместе с НАТО для создания лучших вооруженных сил в Восточной Европе, — цитирует Порошенко ТАСС.

До этого бывший украинский министр внутренних дел Арсен Аваков в разговоре с Вованом и Лексусом заявил, что обстановка на Украине достаточно сложная, а зима может стать еще тяжелее из-за проблем с отоплением и электричеством.

Аваков также добавил, что внутри страны осталось множество нерешенных проблем, среди которых — коррупция.