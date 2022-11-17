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Путин присвоил наименование «гвардейский» 23-му истребительному авиационному полку

Евгений Белоусов
Общество
Путин присвоил наименование «гвардейский» 23-му истребительному авиационному полку
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин присвоил наименование «гвардейский» 23-му истребительному авиационному полку. Соответствующий указ главы государства был опубликован в четверг, 17 ноября, на официальном портале правовой информации.

— Постановляю присвоить 23-му истребительному авиационному Таллинскому полку почетное наименование «гвардейский», — говорится в документе.

Согласно указу президента, почетное наименование полк получил за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, которые личный состав проявил в боевых действиях.

В конце октября глава государства присвоил почетное наименование «гвардейская» 232-й реактивной артиллерийской бригаде за массовый героизм при исполнении боевого долга.

Недавно Путин присвоил звание Героя Труда владельцу и председателю совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктору Рашникову. Награды Решетников был удостоен за особые трудовые заслуги перед государством и народом.

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