Ефимов: В индустриальном парке «Руднево» появится Федеральный центр беспилотных авиасистем

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В индустриальном парке «Руднево» расположится Федеральный центр беспилотных авиационных систем, он войдет в состав экономической зоны «Технополис Москва». Об этом в четверг, 17 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Для Москвы развитие беспилотных авиационных систем имеет особое значение, так как столица — один из важнейших рынков потребления беспилотников. Их использует как частный бизнес, так многие отрасли городского хозяйства, — сказал он.

Федеральный центр будет создан в рамках подписанного меморандума о сотрудничестве в области поддержки развития отрасли беспилотных летательных аппаратов и авиации. Его разработка пройдет на основе индустриального парка «Руднево», который в скором времени войдет в состав особой экономической зоны «Технополис Москва». Данное решение позволит резидентам и разработчикам экономить на налогах в среднем более 20 процентов в год.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что главной целью центра станет формирование кадрового резерва в отрасли БПЛА. Для реализации планов будет осуществлено сотрудничество с ведущими вузами страны.

Накануне Владимир Ефимов сообщил, что до конца этого года в столице определят инвесторов для реализации пяти проектов комплексного развития территорий. Общая площадь участков превышает 85 гектаров.