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Более 30 тысяч жителей Москвы переехали в новые квартиры по реновации с начала года

Александр Афонин

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Более 30 тысяч жителей Москвы переехали в новые квартиры по реновации с начала года
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

С начала текущего года более 30 тысяч жителей столицы завершили переезд в новые квартиры, построенные по программе реновации. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики города Москвы.

— Больше всего новоселов — в Юго-Восточном административном округе, порядка 12,7 тысячи человек; в Западном — более 10,8 тысячи и в Северном — 10,4 тысячи жителей столицы, — сказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он отметил, что с 2018 по 2021 год новые квартиры получили порядка 47,6 тысячи участников программы. В текущем же году новые квартиры получили почти 40 процентов всех горожан, переселившихся в рамках реновации. По его словам, подобные показатели свидетельствуют о ростах темпа реализации программы, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что специалисты завершили строительство дома на 294 квартиры по программе реновации в столичном районе Гольяново. На территории дома оборудовали детские и спортивные площадки, а также высадили деревья, кустарники, разбили цветники и газоны.

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