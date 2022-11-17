Таможенники задержали контрабандистку из Азербайджана в аэропорту «Домодедово»

Таможенники в аэропорту «Домодедово» задержали гражданку Азербайджана, которая привезла одежду, кожаные и ювелирные изделия дорогих брендов и не задекларировала их. Об этом сообщили в пресс-службе таможни аэропорта в четверг, 17 ноября.
По информации ведомства, в ручной клади и багаже женщины, прибывшей из Баку, были найдены дорогие наручные часы, ювелирные изделия и 21 предмет одежды, обуви и аксессуаров на сумму около 9,3 миллиона рублей. Сумма неуплаченного таможенного платежа превысила 2,6 миллиона рублей.
На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям «Контрабанда стратегически важных товаров» и «Уклонение от уплаты таможенных платежей», сообщили на сайте ведомства.
Другое задержание на таможне произошло в аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково». Молодой человек пытался провезти килограмм «жидкого» кокаина в собственном кишечнике.